Ukraina. Prezydent Zełenski celowo chciał się zakazić koronawirusem. "Aby ludziom było lżej"

Tłumacząc swoje zdanie na ten temat Zełenski zdradził, że chciał zachorować, aby ludzie zrozumieli, że może to dotknąć absolutnie każdego. Chciał jednocześnie, aby społeczeństwu było dzięki temu lżej - podaje Ukraińska Prawda.

Odważna deklaracja Zełenskiego. "Pokażę to, aby ludzie zrozumieli, że to nie jest plaga"

W rozmowie z portalem Ukraińska Prawda prezydent szczegółowo wyjaśnił motywy, które nim kierują. - Chciałem się zakazić, żeby ludzie rozumieli, że to jest straszne, że można zachorować. Chciałem przez to przejść, żeby ludziom było łatwiej - mówił.

Zełenski w dalszej części rozmowy odniósł się do tego, że nawet pomimo ewentualnego zakażenia, jego życie diametralnie by się nie zmieniło. - Zasugerowałem swoim ludziom: Zachoruję. Będę odizolowany, ale będę normalnie żył. Na samym początku był okropny moment, gdy ludzie myśleli, że wszyscy umrzemy - stwierdził.

Kiedy tylko Zełenski publicznie opowiedział o swoim pomyśle, szybko okazało się, że nie jest on najlepszym, o czym przekonywali go również jego bliscy. - Zdecydowaliśmy, że to za dużo. Rodzina uznałaby, że jestem szalony. I w zasadzie mieliby rację - dodał prezydent Ukrainy.

Sytuacja epidemiologiczna na Ukrainie. Mniej zgonów, niż w Polsce

Ministerstwo zdrowia Ukrainy podaje, że w ciągu ostatniej doby w całym kraju potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem wykryto u 394 osób. Zgonów w tym samym czasie odnotowano 13, a także 217 ozdrowiałych.

Od początku pandemii łącznie w całym kraju potwierdzono 27 856 przypadków zainfekowania, 810 zgonów, a także 12 412 ozdrowień.