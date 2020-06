Spalony pomnik Leopolda II usunięty z Antwerpii. Wywieziony do muzeum, może go już nie opuścić

Po tym, jak w Minneapolis brutalna interwencja policjanta doprowadziła do śmierci 46-letniego Afroamerykanina George'a Floyda, w całych Stanach Zjednoczonych doszło do ulicznych manifestacji przeciw rasizmowi. Niedługo później protestujący pojawili się na ulicach europejskich miast.

W Bristolu obalono pomnik pomnik XVII-wiecznego handlarza niewolnikami Edwarda Colstona. W Londynie na pomniku upamiętniającym Winstona Churchilla uczestnicy protestu Black Lives Matter umieścili napis "Był rasistą".

Pomnik Leopolda II znika z centrum Ekeren. Po renowacji prawdopodobnie pozostanie już w muzeum

Z kolei w Belgii od kilkunastu dni zbierane są podpisy pod petycją o usunięcie z przestrzeni publicznej pomników byłego króla Leopolda II. Jego polityka w latach 1885-1909 doprowadziła do śmierci co najmniej kilku milionów mieszkańców Konga, których wykorzystywano do niewolniczej pracy i eksterminowano.

We wtorek z placu z centrum Ekeren (jednej z dzielnic Antwerpii) usunięto kilkukrotnie już dewastowany w pomnik byłego króla. Jak informuje portal hln.be, monument zostanie odrestaurowany w muzeum Middelheim i wiele wskazuje na to, że już tam pozostanie.

W ubiegłym tygodniu pomnik Leopolda II został podpalony, co można łączyć z protestami po śmierci George'a Floyda. Belgijskie media przypominają jednak, że do niszczenia wizerunku Leopolda II dochodziło jeszcze w maju, gdy monument pomalowano czerwoną farbą i umieszczono na nim swastyki.