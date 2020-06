KE chce od rządu wyjaśnień ws. Izby Dyscyplinarnej. Chodzi o wykonanie postanowienia TSUE

Zobacz wideo Stan praworządności wpłynie na poziom inwestycji zagranicznych firm w Polsce?

W kwietniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe zawieszenie nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To środek tymczasowy w sprawie dot. zarzutów upolitycznienia i braku gwarancji jej bezstronności oraz niezawisłości. Izba ma być zawieszona do czasu wydania postanowienia.

REKLAMA

Na początku maja władze deklarowały, że przepisy dot. izby nie będą stosowane w sprawach dyscyplinarnych sędziów - opisuje portal prawo.pl. Jednak teraz Komisja Europejska uznaje, że dotychczasowe oświadczenia rządu nie pozwalają stwierdzić, czy podjęto kroki niezbędne do wykonania decyzji TSUE - podaje Polsat News.

Rzecznik KE ds. praworządności i sprawiedliwości Christian Wigand powiedział na konferencji prasowej, że "w niektórych przypadkach izba nadal działa", a ponadto środki tymczasowe mogą przestać działać po ew. orzeczeniu Trybunały Konstytucyjnego w tej sprawie.

W związku z tym komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders wysłał do ministra sprawiedliwości pismo z prośbą o dalsze wyjaśnienia dot. wdrożenia decyzji TSUE. Polskie władze mają czas do 24 czerwca.