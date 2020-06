Koronawirus w Szwecji. Opozycja domaga się odwołania głównego epidemiologa kraju

Zobacz wideo Czy w te wakacje będziemy mogli wyjechać za granicę? Co z obozami i koloniami dla dzieci?

Jak podaje svt.se Jimmie Åkesson oskarżył rząd Szwecji o luźne podejście do epidemii koronawirusa. Według Szwedzkich Demokratów strategia ta zawiodła i nie powinna być kontynuowana. Opozycja domaga się także dymisji Andersa Tegnella - głównego epidemiologa kraju.

Opozycja krytykuje działania rządu Szwecji w sprawie epidemii koronawirusa

- Rząd i Urząd Zdrowia Publicznego miały szansę poprawić swoje błędy. Mimo to opóźniają niektóre konieczne decyzje. Osoby odpowiedzialne za błędy powinny odejść ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym - napisał na łamach dziennika "Dagens Nyheter".

Według lidera ugrupowania opozycyjnego przede wszystkim starsze osoby nie otrzymały wystarczającego wsparcia i ochrony, której "słusznie powinni oczekiwać od służb". Jak podkreśla Jimmie Åkesson jest to przejaw słabego przywództwa całego rządu. Polityk domaga się, by rząd wziął na siebie większą odpowiedzialność za pandemię koronawirusa i nie zostawiał decyzji kierując się wolną wolą obywateli. Według Åkessona niektórzy ministrowie, w tym główny epidemiolog kraju Anders Tegnell, powinni podać się do dymisji.

Koronawirus w Szwecji. "Poprawimy naszą strategię, jeśli będzie to konieczne"

Na artykuł Åkessona odpowiedziała już minister do spraw społecznych Lena Hallengren. W oświadczeniu polityk napisała, że rząd podejmował decyzje w oparciu o stan aktualnej wiedzy: "Nie pozwolimy, by strach przed krytyką sparaliżował nasze decyzje w kryzysie. Poprawimy naszą strategię, jeśli będzie to konieczne. Do tego czasu rząd będzie podejmował decyzję w oparciu o stan wiedzy, który istnieje w momencie wyznaczania rozporządzeń".

Oprócz szwedzkich demokratów także inne partie demokratyczne krytykują rząd tego kraju za wysoką liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa oraz niewystarczającą liczbę testów. Politycy zauważają, że rząd obiecał wykonywać 100 tysięcy testów tygodniowo - tymczasem wykonuje ich się 35 tysięcy na tydzień. W poniedziałek 8 czerwca liczba zakażeń w tym kraju zatrzymała się na liczbie 44 730. Z powodu COVID-19 zmarło już 4 659 mieszkańców tego kraju.