Krytyczne komentarze po słowach Donalda Trumpa o George'u Floydzie. Joe Biden: Podłość

Joe Biden skomentował słowa Donalda Trumpa niedługo po jego konferencji prasowej. - Zanim powiem o sytuacji gospodarczej, muszę poświęcić chwilę na to, co powiedział dziś rano prezydent. Powiedział, że ma nadzieję, iż "George Floyd patrzy w dół i widzi wspaniały dzień dla naszego kraju" - mówił Biden na konferencji prasowej w Dover. - Mówimy o człowieku, który został brutalnie zabity w akcie niepotrzebnej przemocy - podkreślał.

REKLAMA

Zobacz wideo Schnepf: Wszystkiego się nie da w USA zmienić

Biden do Trumpa: Podłość

Biden podkreślił, że "nie mogę oddychać" - ostatnie słowa Floyda, odbiły się szerokim echem nie tylko w USA, ale na całym świecie. Następnie kandydat na prezydenta USA zwrócił się do Trumpa. - Próbę włożenia przez prezydenta jakichkolwiek innych słów w usta George'a Floyda prawdę mówiąc uważam za podłą - podkreślił. Jak dodał, decyzja Trumpa, by odnosić się w ten sposób do zamordowanego mężczyzny, "mówi wszystko o tym człowieku".

Nie tylko Biden odniósł się do kontrowersyjnego wystąpienia Trumpa. Mark Warner, senator Partii Demokratycznej jego słowa skomentował na Twitterze krótko: "Po prostu przestań".

"W jednym oświadczeniu Trumpowi udało się unieważnić pamięć o George'u Floydzie i jego doświadczeniu oraz okazać całkowity brak współczucia wobec trudnej sytuacji milionów Amerykanów i kryzysu gospodarczego" - napisał z kolei Robert Maguire, szef organizacji CREW, która zajmuje się monitorowaniem nadużyć i nieprawidłowości po stronie władzy.

Kaivan Shroff, prawnik i komentator napisał, że Trump jest "obrzydliwym człowiekiem, prawdziwie złym". Była współpracownica Demokratów Claire McCaskill udostępniła wpis Shroffa i napisała: Pozwólcie temu zatonąć.

Donald Trump o George'u Floydzie

W trakcie konferencji poświęconej m.in. niższemu bezrobociu w USA Donald Trump przywołał nazwisko George'a Floyda, Afroamerykanina, którego zabójstwo w trakcie policyjnej interwencji stało się zarzewiem masowych protestów. - Wszyscy widzieliśmy, co działo się w ostatnim tygodniu. Nie możemy dopuścić, by to się działo. Mam nadzieję, że George patrzy w dół i mówi, że to wspaniałe wydarzenie dla naszego kraju - powiedział. - To wielki dzień dla niego. Wielki dzień dla wszystkich. To jest wielki, wielki dzień pod względem równości - dodał, sugerując, że Floyd cieszyłby się z dobrych danych z rynku pracy.