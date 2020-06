USA. Policjanci użyli siły wobec 75-latka. Zostali zawieszeni za brutalność

Lokalne media opublikowały w sieci nagranie z jednej z demonstracji po śmierci George’a Floyda. Na filmie widać, jak dwóch policjantów powala na ziemię 75-letniego uczestnika protestu. Gdy mężczyzna zbliżył się do kordonu policji, jeden z funkcjonariuszy uderzył go pałką w głowę, a drugi odepchnął. Mężczyzna upadł, poważnie raniąc się w głowę. Na nagraniu słychać głośny trzask. Po upadku 75-latek zaczął krwawić, ale przez pewien czas żaden z obecnych na miejscu mundurowych nawet do niego nie podszedł.

REKLAMA

75-letni mężczyzna trafił do szpitala, gdzie wciąż przebywa. Jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Film pokazujący zajście był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Po opublikowaniu nagrania w kilku miastach wznowiono protesty. Zaniepokojenie sytuacją wyraził burmistrz Buffalo. - Jestem głęboko poruszony tym wideo - powiedział Byron Brown, cytowany przez "The Guardian". Początkowo policjanci mówili, że mężczyzna potknął się i upadł. Jednak po obejrzeniu nagrania szef miejscowej policji Byron Lockwood wszczął postępowanie przeciwko policjantom, którzy użyli siły wobec 75-latka.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiedział, że incydent był "całkowicie nieuzasadniony i haniebny”. - Funkcjonariusze policji muszą egzekwować, a nie nadużywać prawa - dodał.

Protesty po śmierci George'a Floyda

Już dziesiąty dzień w wielu amerykańskich miastach trwają demonstracje przeciwko rasizmowi i brutalności policji. Mimo że sytuacja już jest o wiele spokojniejsza niż wcześniej, w niektórych miastach wciąż dochodzi do zamieszek. George’a Floyd został uduszony 25 maja w Minneapolis w trakcie interwencji policji. Jeden z funkcjonariuszy klęczał na jego szyi przez 8 minut i 46 sekund. Postawiono mu zarzutu zabójstwa trzeciego stopnia.