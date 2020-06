Wielka Brytania. Ibuprofen pomoże w walce z COVID-19? Naukowcy bliscy potwierdzenia teorii

Planowane badania mają zostać wykonane przez naukowców ze szpitali Guy's Hospital i St Thomas' Hospital w Londynie oraz przedstawicieli uczelni King's College London. Jeśli ich przypuszczenia okażą się słuszne, walka ze skutkami koronawirusa może być znacznie ułatwiona.

Ibuprofen może wspomagać leczenie ostrej niewydolności oddechowej

Planowane badanie nazwano "Liberate". Połowa pacjentów zarażonych koronawirusem w ramach tradycyjnej opieki medycznej otrzyma ibuprofen. Nie przyjmą oni jednak standardowej formy w postaci kapsułek, jakie można nabyć w każdej aptece. Przygotowany zostanie specjalny preparat, który pozwoli dokładniej ocenić jego potencjalne działanie.

Dotychczas przeprowadzono badania na zwierzętach. Wykazały one, że lek ten może okazać się niezwykle przydatny w walce z ostrą niewydolnością oddechową, która jest jednym z poważniejszych powikłań zakażenia koronawirusem.

- Musimy przeprowadzić odpowiednią próbę, aby wykazać, że przyjęte przez nas założenia odpowiadają temu, czego się spodziewamy - powiedział cytowany przez BBC profesor Mitul Mehta, jeden z członków King's College London.

Leczenie COVID-19. Początkowe obawy w stosowaniu Ibuprofenu

Na samym początku pandemii pojawiły się obawy, w myśl których ibuprofen miał być szkodliwy dla ludzi z delikatnymi objawami COVID-19. Nasiliły się one po wypowiedzi francuskiego ministra zdrowia, Oliviera Vérana, który stwierdził, że przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, może zaostrzyć infekcję i zalecił pacjentom przyjmowanie paracetamolu.

Brytyjska komisja ds. leków Commission on Human Medicines odniosła się do tych słów, twierdząc, że podobnie jak paracetamol, ibuprofen nie wywołuje żadnych skutków ubocznych w przypadku zażywania go przez osoby z delikatnymi objawami zakażenia. Oba leki mogą pomóc w obniżeniu temperatury ciała i złagodzenia objawów grypopodobnych.