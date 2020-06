Prokuratura zaostrza zarzuty ws. zabójstwa Floyda. Oskarżono też trzech pozostałych policjantów

Policjant Derek Chauvin, który przez dziewięć minut klęczał na szyi George’a Floyda, co doprowadziło do jego śmierci, początkowo został oskarżony o zabójstwo trzeciego stopnia. To oznacza spowodowania śmierci niekoniecznie z zamiarem odebrania życia, ale w wyniku rażącego lekceważenia ludzkiego życia. Groziło mu za to 25 lat więzienia.

W środę prokurator generalny Minnesoty Keith Ellison poinformował o podniesieniu poziomu zarzutów do morderstwa drugiego stopnia. Według stanowego prawa zakłada ono intencję sprawcy spowodowania śmierci albo doprowadzenie do niej w trakcie innego poważnego przestępstwa. Zarzut ten wiąże się z karą do 40 lat więzienia.

- Zgromadziliśmy wszystkie materiały dowodowe, przeanalizowaliśmy prawo kryminalne i postawiliśmy zarzuty, które są oparte na faktach i prawie - tłumaczył Ellison, który wyraził przekonanie, że uda się doprowadzić do skazania policjanta. Jedną z kwestii podnoszonych przez uczestników protestów w USA jest to, że w wielu przypadkach policjanci są uniewinniani w takich sprawach i pozostają bezkarni pomimo zabijania niestanowiących zagrożenia osób.

Zarzuty dla wszystkich policjantów, którzy brali udział w aresztowaniu

W zatrzymaniu Floyda brało udział w sumie czterech policjantów, w tym Chauvin. Prokurator poinformował, że pozostałym trzem funkcjonariuszom postawiono zarzuty współudziału w zabójstwie drugiego stopnia.

Wszyscy czterej policjanci zostali zwolnieni ze służby po tym, jak szerokim echem obiło się nagranie pokazujące zatrzymanie i śmierć czarnoskórego mężczyzny. Wszyscy zostali aresztowani - podaje nbcnews.com.

Lane i Kueng jako pierwsi pojawili się na miejscu po zgłoszeniu. Lane wycelował broń we Floyda i kazał wysiąść mu z samochodu, po czym zakuł go w kajdanki. Wszyscy trzej byli na miejscu, gdy Chauvin przygniatał go do ziemi po tym, jak Floyd upadł. Kueng w pewnym momencie sprawdził puls zatrzymanego mężczyzny i powiedział, że "nie mógł go wyczuć".

Prokuratura zapewnia, że protesty społeczne nie przyczyniły się do zaostrzenia zarzutów. Poinformowano, że nie ma mowy o zabójstwie pierwszego stopnia, gdyż to zakłada działanie z premedytacją, do czego nie doszło.

Śmierć, która wstrząsnęła krajem

25 maja policja z Minneapolis otrzymała zgłoszenie od obsługi sklepu spożywczego, która podejrzewała, że jeden z klientów użył sfałszowanego banknotu 20-dolarowego, aby zapłacić za zakupy. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce zdarzenia, zobaczyli mężczyznę pasującego do opisu podejrzanego i kazali mu wysiąść z samochodu.

Według policji stawiał on "fizyczny opór". Idąc do radiowozu, mężczyzna upadł na ziemię, a jeden z policjantów - Derek Chauvin - przygniótł kolanem jego szyję i plecy. Przygniatał mężczyznę przez ponad osiem minut. W tym czasie Floyd wielokrotnie mówił, że nie może oddychać, odczuwa ból i że umrze, jeśli policjant nie przestanie go przygniatać. Świadkowie prosili policjantów - nieskutecznie - by przestali dusić mężczyznę, który i tak był już zakuty w kajdanki. Policjant przygniatał Floyda jeszcze kilka minut po tym, jak ten stracił przytomność.

- George Floyd zmarł na wiele minut przed przyjazdem karetki, która zabrała go do szpitala w Minneapolis - powiedział w rozmowie z Fox News dr Michael Baden, jeden z patologów, którzy przeprowadzili niezależną sekcję zwłok 46-latka. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci Floyda było uduszenie wywołane przez "stały nacisk", które uniemożliwiło dopływ krwi do mózgu. Współpracująca przy tej sprawie z Badenem dr Allecia Wilson nazywała śmierć Floyda "zabójstwem". Jak wskazała, żaden inny problem medyczny nie przyczynił się do śmierci mężczyzny. - Był w dobrym zdrowiu. [...] Gdyby Departament Policji w Minnesocie wprowadził obiecane reformy, George by żył - przekazał prawnik rodziny Floyda.

Protesty w całych Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych dziewiąty dzień protestów po śmierci George’a Floyda. Setki tysięcy osób manifestowały na ulicach amerykańskich miast. W Waszyngtonie znacznie zwiększono liczebność funkcjonariuszy Gwardii Narodowej i sił bezpieczeństwa. Demonstracje przetoczyły się już przez wszystkie 50 stanów.