Nowy podejrzany ws. zaginięcia Madeleine McCann. Był skazywany za pedofilię

Brytyjska policja przekazała w środę, że pojawił się nowy wątek w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Wytypowano bowiem nowego podejrzanego - 43-letniego Niemca, który był w portugalskim Algarve, gdy doszło do zaginięcia 3-latki, czyli 3 maja 2007 roku.

REKLAMA

43-latek przebywa w więzieniu w Niemczech, odsiaduje wyrok za przestępstwa seksualne. W czasie zaginięcia McCann miał 30 lat, a przez lata mieszkał w Portugalii (od 1995 do 2007 roku). Już w przeszłości był skazywany - dwa razy - za kontakty seksualne z nieletnimi.

Sprawa Madeleine McCann

Według brytyjskiej policji van należący do mężczyzny był widziany w okolicach ośrodka, na terenie którego ostatni raz widziana była dziewczynka. Portugalska, niemiecka i brytyjska policja wspólnie wystąpiły do wszystkich, którzy mogą pomóc w zebraniu większej liczby dowodów, o pomoc.

O wspomnianym Niemcu zrobiło się głośno już rok temu - jednak były to jedynie spekulacje i policja udostępniała jedynie szczątkowe informacje. Teraz - wraz z apelem o pomoc - wygląda na to, że śledczy mają istotne podstawy, by zacząć sprawdzać jego przeszłość.

Jak podkreśla agencja AP, niemiecka policja traktuje sprawę McCann jako dochodzenie pod kątem zabójstwa, tymczasem Brytyjczycy - jako zaginięcie.

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w trakcie wakacji z rodzicami w Portugalii. W kurorcie Praia da Luz rodzice zostawili ją samą, śpiącą, w pokoju hotelowym i wyszli na kolację. Utrzymują, że sprawdzali, czy córka śpi, a podczas jednej z takich wizyt, około godz. 22 dziecka nie było w łóżku.