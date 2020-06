Trudeau milczał przez 20 sekund na konferencji prasowej. Pauza padła po pytaniu o Trumpa

Prezydent Donald Trump w orędziu wygłoszonym w poniedziałek w Białym Domu uznał za niedopuszczalne rabunki i rozruchy, do których dochodzi w Stanach Zjednoczonych. W całym kraju mają miejsce protesty i zamieszki w związku ze śmiercią Afroamerykanina George'a Floyda, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji.

Donald Trump ostrzegł, że użyje wojska dla zaprowadzenia ładu w miastach, w których policja nie może zapanować nad zamieszkami. - Jestem prezydentem prawa i porządku. Sojusznikiem pokojowych demonstrantów - oświadczył.

Falę krytyki wywołało użycie gazu łzawiącego wobec osób protestujących przed Białym Domem. Umożliwiło to Trumpowi przedostanie się do znajdującego się w pobliżu kościoła. Tam prezydent zapozował do zdjęcia z biblią.

Justin Trudeau milczy przez 20 sekund

O skomentowanie tych wydarzeń został poproszony w Ottawie kanadyjski premier Justin Trudeau. Po pytaniu, które padło z ust reportera, szef rządu milczał przez ponad 20 sekund.

- Z przerażeniem i osłupieniem obserwujemy to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych - stwierdził w końcu polityk.

- To czas, by połączyć ludzi, ale jest to również czas, by słuchać. To czas, by dowiedzieć się, jaka niesprawiedliwość ma miejsce mimo postępu, który miał w ostatnich latach i dekadach. To czas, byśmy my, jako Kanadyjczycy, również przyznali, że stoją przed nami wyzwania i czarnoskórzy Kanadyjczycy oraz Kanadyjczycy postrzegani pod względem rasy spotykają się z dyskryminacją, która jest ich rzeczywistością każdego dnia - dodał Trudeau.

Premier przyznał, że w Kanadzie dochodzi do "systemowej dyskryminacji".