Protesty w USA. Donald Trump uderza w Bidena. Komentuje wiceszef polskiego MSZ: Pozdrowienia i wsparcie

Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiedział na wpis Donalda Trumpa, uderzający w Joe Bidena. "Śpiący Joe jest politykiem od 40 lat i nie zrobił nic. Teraz udaje, że zna odpowiedzi. On nawet nie zna pytań. Słabość nigdy nie pokona anarchistów, rabusiów ani bandytów, a Joe przez całe życie był politycznie słaby. PRAWO I PORZĄDEK!" - napisał Trump.

Trump odpowiada Bidenowi. Polski wiceminister komentuje

Jego komentarz to prawdopodobnie odpowiedź na krytykę ze strony Bidena, dotyczącą postawy Trumpa wobec protestów w USA. Cytowany m.in. w Sky News kandydat na prezydenta stwierdził, że Trumpa zaślepia ego, a jego "narcyzm" stał się ważniejszy niż "naród, któremu przewodzi". Biden odniósł się też do słów Trumpa sprzed kilku dni, który napisał "gdy zaczyna się grabież, zaczyna się strzelanie". - To nie były słowa prezydenta, to były słowa rasistowskiego szefa policji z Miami z lat 60. - skomentował Biden.

Zobacz wideo W USA obywatele protestują przeciwko dyskryminacji oraz brutalności funkcjonariuszy

Do przepychanki między prezydentem USA a jego kontrkandydatem postanowił włączyć się polski wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. "Nawet PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ! (nawiązanie do słów 'Prawo i porządek', które kończyły wpis Trumpa - red.) Pozdrowienia i wsparcie z Polski i polskiego MSZ" - napisał.