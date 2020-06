USA. Trump pozuje z Biblią i pod pomnikiem Jana Pawła II. Duchowni w szoku: Bóg jest nie twoją zabawką

W ciągu ostatnich dni Donald Trump pozował przed kościołem z Biblią i odwiedził Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Spotkało się to z krytyką i oskarżeniami, że amerykański prezydent wykorzystuje religię do celów politycznych. - To jest oburzające. Biblia nie jest rekwizytem. Kościół nie jest fotograficznym obiektem. Religia nie jest narzędziem politycznym. Bóg jest nie twoją zabawką - napisał jeden z duchownych.

