9 czerwca w Houston odbędzie się pogrzeb 46-letniego George'a Floyda, który 25 maja został uduszony przez policjanta Dereka Chauvina. Funkcjonariusz w trakcie interwencji naciskał kolanem na szyję skutego w kajdanki i leżącego na ziemi mężczyzny, w efekcie czego doprowadził do śmierci zatrzymanego.

USA. Donald Trump nawołuje do "zdominowania" protestów po śmierci George'a Floyda

Prezydent Stanów Zjednoczonych krytykował niedawno gubernatorów miast, które zostały dotknięte licznymi, masowymi protestami. - Większość z was jest słaba. Musicie stać się twardsi, aresztować ludzi. Musicie tropić ludzi, musicie wsadzać ich do więzienia na 10 lat i nigdy więcej czegoś takiego nie zobaczycie. Robimy coś w Waszyngtonie. Zrobimy coś takiego, czego ludzie nigdy wcześniej nie widzieli - mówił Trump podczas telekonferencji, cytowany przez agencję Associated Press. Prezydent USA twierdził również, że do pacyfikacji protestów może użyć sił zbrojnych.

Tymi słowami prezydent USA wywołał spore poruszenie. Gubernatorzy poszczególnych stanów nie zgodzili się z jego stwierdzeniami, jakoby konieczne było wysłanie wojsk na ulice.

Szef policji dosadnie odpowiada

Art Acevedo, piastujący stanowisko szefa policji w Houston w wywiadzie dla CNN stanowczo odpowiedział prezydentowi Stanów Zjednoczonych. - Nie chcemy, żeby ignorancja zrujnowała to, co mamy teraz w Houston. Mówię w imieniu swoich kolegów, w tym rannych w zamieszkach funkcjonariuszy. Pozwólcie, że powiem coś prezydentowi w imieniu szefów policji w tym kraju. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, niech trzyma gębę na kłódkę - wyznał Acevedo.

Szef policji zapowiedział, że w trakcie uroczystości pogrzebowej George'a Floyda, która odbędzie się 9 czerwca, cała jego rodzina będzie otoczona odpowiednią ochroną. - Chcemy, żeby rodzina czuła się bezpiecznie i wiedziała, że jesteśmy tam dla niej - powiedział Acevedo w rozmowie z CNN.