Informacje przekazywane przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wskazują, że do tej pory wykryto sześć nowych przypadków zarażenia wirusem ebola w mieście Wangata, z czego cztery osoby zmarły, a dwie kolejne są hospitalizowane. Trzy z tych sześciu przypadków zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Z biegiem czasu zidentyfikowanych zostanie prawdopodobnie więcej zarażonych - informuje WHO.

Minister zdrowia, Eteni Longondo na specjalnie zwołanej konferencji prasowej potwierdził, że kraj ma do czynienia z nową pandemią. - Krajowy Instytut Badań Biomedycznych (INRB) właśnie potwierdził mi, że próbki z Mbandaki są pozytywne na obecność wirusa ebola. Bardzo szybko wyślemy im szczepionkę, a także leki. Nowa epidemia jest faktem - powiedział Longondo.

Walka nie tylko z ebolą

Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że w Republice Demokratycznej Konga nie zdołano jeszcze w pełni uporać się z epidemią koronawirusa. - Jest to przypomnienie, że COVID-19 nie jest jedynym zagrożeniem dla zdrowia, z jakim spotykają się ludzie. Chociaż większość naszej uwagi skupia się na pandemii, WHO nadal monitoruje i reaguje na wiele innych zagrożeń zdrowia - powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

31 maja Światowa Organizacja Zdrowia przekazała również informacje na temat sytuacji, jaka panuje w kraju w związku z koronawirusem. Wówczas odnotowano 3195 potwierdzonych przypadków zakażeń, a 72 osoby zmarły.

Ponowny wybuch epidemii eboli będzie dla kongijskich organów ochrony zdrowia kolejnym poważnym wyzwaniem. Aktualnie służby muszą mierzyć się także z epidemią odry i cholery.

Poprzednie wybuchy epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga

8 maja 2018 roku potwierdzono dziewiąty już powrót eboli w mieście Mbandaka w prowincji Équateur. Wówczas trwała ona do 24 lipca tego samego roku, a w jej trakcie potwierdzono 54 przypadki, z czego 33 osoby zmarły. Kilka dni później, 1 sierpnia, ogłoszono dziesiąty nawrót epidemii w prowincjach Kiwu Północne, Kiwu Południowe i Ituri. Do tej pory zgłoszono 3463 przypadki, spośród których zmarło 2280 osób.

14 maja kongijskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło 42-dniowe odliczanie do ogłoszenia końca tej epidemii - informuje WHO. Spokój w kontekście epidemii eboli zaburzył jednak 11 wybuch, trwający od wczoraj.