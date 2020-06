Pogrzeb George'a Floyda - podano datę i miejsce. W trakcie uroczystości rodzinę będzie eskortować policja

Zobacz wideo Starcia policji i protestujących na ulicach Nowego Jorku

Jak podaje CNN, w czwartek 4 czerwca w Minneapolis w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się uroczystości żałobne poświęcone pamięci George'a Floyda. Pogrzeb odbędzie się kilka dni później, we wtorek 9 czerwca o godzinie 11:00 czasu centralnego (środkowoamerykańskiego) w Houston.

Pogrzeb George'a Floyda odbędzie się w Houston w Teksasie

Houston w Teksasie zostało wybrane ze względu na to, że to właśnie w tym miejscu George Floyd mieszkał, zanim wyprowadził się do Minnesoty. W Teksasie ukończył liceum, a w Houston mieszkają jego dwie córki. 46-latek przeprowadził się do innego stanu w poszukiwaniu pracy. Przez ostatnich pięć lat zatrudniony był jako ochroniarz.

Wcześniej prawnik rodziny zmarłego mężczyzny, Benjamin Crump, podał wyniki niezależnej autopsji. Wykazała ona, że przyczyną śmierci George'a Floyda było uduszenie wywołane "przez stały nacisk". Była to bezpośrednia i jedyna przyczyna śmierci 46-latka, który był w dobrym zdrowiu i nie cierpiał na żadne dolegliwości. Doktor Allecia Wilson nazwała tę śmierć zabójstwem.

Śmierć George'a Floyda wywołała protesty w całym kraju. Z tego powodu policja w Houston już teraz przygotowuje się na uroczystości pogrzebowe 46-latka. W niedzielę Art Acevedo - szef policji w Houston - deklarował, że podczas pogrzebu rodzinie zapewniona zostanie eskorta policji. Ze strony funkcjonariuszy ma to być dowód wsparcia dla rodziny George'a Floyda. - To będzie istotna sprawa dla naszego miasta, gdy jego ciało zostanie sprowadzone z powrotem do domu. Chcemy mieć pewność, że rodzina jest bezpieczna. Chcemy mieć pewność, że rodzina wie, że jesteśmy tu dla nich i wspieramy ich w tej chwili - mówił w rozmowie z CNN Art Acevedo. Oficer też doradził Donaldowi Trumpowi milczeć i nie narażać życia ludzi po tym, jak prezydent USA zasugerował gubernatorom, aby "zdominowali" protesty.