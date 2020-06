USA. Reporterka postrzelona podczas zamieszek. "Poczułam na twarzy krew. Krzyczałam 'jestem z prasy!'"

Reporterka Linda Tirado została postrzelona podczas ulicznych protestów w Minneapolis, a w wyniku postrzału straciła lewe oko - opisuje "The New York Post". Kobieta w rozmowie z dziennikiem relacjonuje, że do zdarzenia doszło, gdy robiła zdjęcia protestującym. Jak twierdzi, pocisk - najprawdopodobniej gumowa kula - został wystrzelony z miejsca, w którym stali policjanci.

Zobacz wideo Starcia policji i protestujących na ulicach Nowego Jorku

Zamieszki w USA. Ranna reporterka: "Poczułam na twarzy krew"

- Chciałam zrobić kolejne ujęcie, odłożyłam na sekundę aparat, a potem poczułam, jak coś trafiło mnie prosto w twarz - powiedziała podczas wywiadu telefonicznego po wyjściu ze szpitala. - Natychmiast poczułam na twarzy krew i zaczęłam krzyczeć: "Jestem z prasy, jestem z prasy!" (...) Nie ma mowy, żeby ktokolwiek na mnie spojrzał i nie zauważył, że jestem dziennikarką wykonującą swoją pracę - mówi.

Kobieta relacjonuje, że po zdarzeniu została natychmiast przewieziona do szpitala przez jednego z protestujących. Przeszła operację, ale jej oka nie udało się uratować. Tirado w rozmowie z "The New York Post" zapewnia, że chce wrócić na ulicę i nadal relacjonować toczące się tam zamieszki. - Policji nie obchodzi, czy jesteś dziennikarzem - stwierdza.

W odpowiedzi na zadane pytanie John Elder, rzecznik policji w Minneapolis, powiedział, że nie był świadomy zdarzenie - zapewnił też, że jego dział nie używa gumowych kul od dziesięcioleci. "Jeśli ktoś uważa, że go zraniliśmy, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Działem Spraw Wewnętrznych lub Biurem Kontroli Postępowania Policji” - przekazał redakcji "TNYP".

Donald Trump w schronie. Sprawa śmierci George'a Floyda przekazana innemu prokuratorowi

Zamieszki w USA przybierają na sile. Ze względu na ich nasilenie prezydent Donald Trump został przewieziony do schronu. Zachodnie media informują o coraz większej licznie zdarzeń, w których poszkodowani zostali dziennikarze. Wcześniej aresztowani zostali m.in. reporterzy CNN, policja strzelała także do ekipy dziennikarzy z Deutsche Welle. Z kolei korespondent Fox News został zaatakowany przez protestujących przed Białym Domem - zabrano mu mikrofon i uderzano go nim. Ze względu na nasilenie się zamieszek Donald Trump został przewieziony do schronu.

Jak informuje NBC News, w niedzielę sprawa śmierci George'a Floyda została przekazana przez gubernatora Minnesoty innemu prokuratorowi. Wcześniej dochodzeniem miał się zajmować lokalny prokurator Mike Freeman - pojawiły się jednak wątpliwości, czy będzie bezstronny w sprawie. "Niestety, nasi wyborcy, zwłaszcza kolorowi, stracili wiarę w zdolność prokuratora hrabstwa Hennepin Mike'a Freemana do uczciwego i bezstronnego dochodzenia i kontynuowania tych spraw" - przekazała w liście Stanowa Izba Reprezentantów.