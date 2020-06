Zamieszki po śmierci George'a Floyda. Demonstranci atakują policję, dwa radiowozy wjechały w tłum

Protesty często jednak wymykają się spod kontroli, a manifestujący dopuszczają się kradzieży czy podpaleń. Policja odpowiada gazem pieprzowym, pałkami, popychaniem demonstrantów, a także wjeżdżając radiowozami w tłumy protestujących. Eksperci zastanawiają się, czy taka taktyka tłumienia protestów przez policję nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji.

REKLAMA

Protesty w USA przeciwko brutalności policji

Do gwałtownych protestów doszło między innymi w Nowym Jorku. Na jednym z nagrań widać, jak manifestujący obrzucają radiowozy przedmiotami. Po chwili oba samochody ruszają wprost na protestujących ludzi. - Nie zamierzam obwiniać funkcjonariuszy, którzy próbowali poradzić sobie z sytuacją bez szans. Ludzie, którzy zebrali się wokół radiowozu, źle się zachowywali i stworzyli sytuację niemożliwą do odparcia - bronił policji burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

- Byli tu niestety tylko dlatego, by atakować policjantów, którzy nas chronią. To jest nie do zaakceptowania. Jeśli jesteście, by domagać się pokojowych zmian, jesteście wysłuchani. Zmiany zachodzą w mieście i nie mam co do tego wątpliwości. Wierzymy w protesty pokojowe, w obywatelskie nieposłuszeństwo, korzystanie przez ludzi z ich demokratycznych praw, ale nie atakowanie policjantów i społeczności - mówił Bill de Blasio. Według agencji The Associated Press co najmniej 4100 osób zostało aresztowanych w ciągu kilku dni protestów.

Poza nagraniami prezentującymi brutalne tłumienie manifestacji, w mediach pojawiają się także informacje o funkcjonariuszach, którzy przyłączają się do protestujących. Szeryf z Genesee, Chris Swanson dołączył do manifestującego tłumu, oficerowie z Camden w New Jersey nieśli z manifestującymi transparent z napisem "Razem w solidarności", a policjanci w Santa Cruz uklęknęli przed protestującymi. Na Twitterze komendy pojawił się wpis: "Ku pamięci Geroge'a Floyda. Zwracamy uwagę na przemoc policji wobec Afroamerykanów".