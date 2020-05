Zwolennicy opozycji, którzy chcą odejścia od władzy prezydenta Aleksndra Łukaszenki, skandowali "stop karaluch". Domagali się też uwolnienia zatrzymanego w piątek podczas spotkania z wyborcami w Grodnie znanego blogera Siarhieja Cichanouskiego, gdy zbierał podpisy dla swojej żony.

Niektórzy przejeżdżający obok kierowcy trąbili na znak solidarności. Jak informuje Informacyjna Agencja Radiowa, z głośników miała polecieć m.in. piosenka "Mury" Jacka Kaczmarskiego. Z kolei na filmie udostępnionym na Twitterze przez białoruskiego dziennikarza Franciszaka Wiaczorkę słychać "We Will Rock You" zespołu Queen. Jak informuje Wiaczorka, kolejka ciągnie się na 1,5 km.

Białorusini stoją w kolejkach poparcia dla opozycyjnych kandydatów

Największą kolejkę utworzyli prawdopodobnie właśnie zwolennicy Swietłany Cichanouskiej, żony zatrzymanego blogera, która zamierza wystartować w wyborach prezydenckich i zbiera potrzebne do tego 100 tysięcy podpisów poparcia. Dla znanego bankiera Wiktora Babaryki ustawiono kilkanaście stołów, przy których można było się podpisać. Przez kilka godzin stała tam kolejka chętnych. Podpisy zbierano również dla kilku innych polityków.

Podobne kolejki ustawiały się w innych dużych miastach: Brześciu, Reczycy, Grodnie, Homlu i Mołodecznie.

Eksperci zwracają uwagę, że takiej mobilizacji przeciwników urzędującego prezydenta na etapie zbierania podpisów Białoruś nie pamięta. Niezależna gazeta "Nasza Niwa" ocenia, że w kolejkach w całym kraju mogło ustawić się nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Wybory prezydenckie na Białorusi mają się odbyć 9 sierpnia br.