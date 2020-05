Stany Zjednoczone zrywają współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia

Donald Trump powiedział, że cały świat cierpi z powodu zaniedbań ze strony Chin. "Tuszowanie przez Chiny wirusa z Wuhan pozwoliło chorobie rozprzestrzenić się na cały świat, powodując globalną pandemię, która kosztowała sto tysięcy ofiar wśród Amerykanów i milion istnień ludzkich na świecie" - mówił prezydent USA. Według Trumpa Światowa Organizacja Zdrowia jest współodpowiedzialna za pandemię i nie dokonała niezbędnych reform.

"Chiny mają pełną kontrolą nad Światową Organizacją Zdrowia, mimo że płacą tylko 40 milionów dolarów rocznie" - mówił. Podkreślił jednocześnie, że chce dobrych relacji z Chinami, ale nie może to się odbywać kosztem interesu narodowego Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump wstrzymuje finansowanie WHO

Decyzja amerykańskiego prezydenta to konsekwencja jego wcześniejszych zapowiedzi. W połowie kwietnia prezydent USA zdecydował się wstrzymać finansowanie amerykańskiego wkładu do Światowej Organizacji Zdrowia. Tak jak teraz organizację oskarżył o "uległość wobec Chin" i błędy w czasie pandemii koronawirusa.

Zarzucił organizacji, że nie zbadała w należyty sposób pierwszych doniesień o przenoszeniu się patogenu z człowieka na człowieka i "tolerowała" ukrywanie przez Chiny informacji na temat zagrożenia. - Gdyby WHO wywiązała się ze swojej roli i wysłała ekspertów do Chin, by dokonali niezależnej oceny sytuacji, epidemia mogłaby zostać ograniczona przy niewielkiej liczbie ofiar śmiertelnych - mówił Trump.

6 miliardów dolarów dla WHO

Roczny budżet Światowej Organizacji Zdrowia wynosi 6 miliardów dolarów, z czego 450 milionów wpłacają Stany Zjednoczone. Teraz środki te zostaną wykorzystane w inny sposób na ochronę zdrowia na świecie.

WHO nie tylko zbiera informacje, koordynuje działania czy rekomenduje podjęcie danych kroków. Organizacja wysyła też konkretną pomoc, szczególnie do państw rozwijających się: testy na koronawirusa, środki ochronne, sprzęt medyczny.