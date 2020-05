Śmierć George'a Floyda. Były policjant aresztowany. Usłyszał zarzut morderstwa III stopnia

Policjant z Minneapolis, którego brutalna interwencja miała doprowadzić do śmierci George'a Floyda, został aresztowany. Postawiono mu dwa zarzuty, w tym morderstwa trzeciego stopnia, za co grozi do 25 lat więzienia.

