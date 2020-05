Iran. Ojciec nie pogodził się z ucieczką 13-letniej córki ze starszym mężczyzną. Obciął jej głowę

13-letnia Romina Ashrafi uciekła z domu rodzinnego w północnym Iranie w powiecie Talesh z 35-letnim mężczyzną. Para postanowiła uciec po tym, jak ojciec nastolatki nie zgodził się na ich małżeństwo.

REKLAMA

Iran. Zabójstwo 13-latki

Para została znaleziona przez policję. 13-latkę odesłano do domu, choć informowała stróżów prawa, że obawia się o swoje życie. W zeszły czwartek dziewczyna została zaatakowana przez swojego ojca w sypialni.

Gazeta informacyjna Gilkhabar.ir poinformowała, że 13-latkę "pozbawiono głowy" sierpem rolniczym. Lokalne media przekazały, że mężczyzna wyszedł po zabójstwie z domu i od razu przyznał się do winy.

Irańska policja aresztowała ojca nastolatki. Śmierć Rominy Ashrafi była szeroko komentowana przez lokalne media, głównie z uwagi na fakt, iż nie jest jasne, czy 29-letni ojciec dziewczyny ostatecznie zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa.

Łagodniejsze kary za zabójstwa honorowe

Prawo w Iranie zakłada, iż winny dokonania mordestwa na dziecku wskutek przemocy domowej lub w ramach tzw. zabójstwa honorowego może otrzymać łagodniejszą karę, niż przy okazji innych rodzajów przestępstw. Mężczyzna, który dopuścił się zamordowania swojej córki, może trafić do więzienia na okres od trzech do 10 lat.

Amnesty International potępiła zabójstwo i wezwała władze do zapewnienia pełnej odpowiedzialności za przestępstwo. Organizacja powołała się na art. 301 kodeksu karnego i konieczność zmiany jego treści. Dotyczy on zapewnienia odpowiedzialności proporcjonalnej do ciężaru przestępstwa.