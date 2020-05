Niemcy. Zabójstwo 3-latki w przedszkolu. Aresztowano 25-letnią pracownicę placówki

Jak donosi serwis rtl.de, do tragicznego w skutkach wydarzenia doszło 21 kwietnia. Tego dnia właśnie do miejskiego przedszkola w Viersen wezwano pogotowie, ponieważ 3-letnia dziewczynka, która w nim przebywała, przestała oddychać. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Dziewczynka zmarła w szpitalu 4 maja.

REKLAMA

Lekarze, którzy opiekowali się dzieckiem, zgłosili policji swoje podejrzenia co do przyczyn śmierci dziecka. Sekcja zwłok potwierdziła, że dziecko zginęło na skutek "działania osób trzecich".

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Niemcy. Zabójstwo 3-latki. Przedszkolanka aresztowana

W toku śledztwa aresztowano 25-letnią opiekunkę dziewczynki, której postawiono zarzut zabójstwa. Śledczy nie podają jednak więcej informacji na temat przyczyn śmierci 3-latki.

Według informacji RTL rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola w Viersen skarżyli się już wcześniej na działania przedszkolanki. Ponoć kobieta była brutalna wobec dzieci.

Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Pod przedszkolem ludzie na znak żałoby układają m.in. kwiaty i pluszaki.