Ogłoszenie o zatrudnieniu 60 tysięcy asystentów obywatelskich ukaże się w nadchodzącym tygodniu. Minister Spraw Regionalnych, Francesco Boccia i Związek Gmin Włoskich chcą angażować asystentów na zasadzie dobrowolności. Władze jednak liczą na tych, którzy korzystają z finansowego wsparcia państwa. Ich pracę będzie koordynować Obrona Cywilna. Minister Boccia podkreśla, że Włochy wchodzą w nową fazę normalności: gospodarka się ożywia, a Włosi zaludniają miasta.

Ma to być pomóc w egzekwowaniu ograniczeń, powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa, głównie zachowanie dystansu społecznego. "To czas zaangażowania wszystkich obywateli, chcących rozsądną postawą pomóc krajowi. To także wolontariusze, w czasie kwarantanny dbali o najbardziej potrzebujących. Im powierzymy nasze społeczności w czasach, w których będziemy uczyć się żyć z wirusem i przed nim chronić" - podkreślił przewodniczący Związku Gmin Włoskich , Antonio Decaro.

Włochy to trzeci kraj najmocniej dotknięty koronawirusem

Włochy to pierwszy po Chinach kraj, w który koronawirus uderzył z ogromną siłą. Od początku liczba przypadków zakażenia patogenem na tym terenie wyniosła 229 327. Według oficjalnych statystyk, publikowanych na stronie internetowej Johns Hopkins University (instytucji zajmującej się monitorowaniem pandemii) są również obecnie trzecim krajem pod względem liczby zgonów na COVID-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Zmarło tam łącznie 32 735 zakażonych osób.

Tymczasem 25.05 we Włoszech dojdzie do dalszego złagodzenia środków bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią. Otwarte zostaną siłownie, baseny i kąpieliska.

W wielu regionach będzie można korzystać z plaż bez ograniczeń. Dzierżawcy zwiększyli odległość między parasolami. Korzystający z nich plażowicze będą mieli do dyspozycji 16 metrów kwadratowych.Otwarte zostaną lunaparki. W niedzielę 31 maja włoski rząd na podstawie danych epidemiologicznych podejmie decyzję w sprawie zezwolenia 3 czerwca na podróż między regionami. Tego dnia włoskie granice zostaną otwarte dla obywateli strefy Schengen.

Rząd nie wyklucza, że gminy, w których doszłoby do zwiększenia liczby zakażeń, będą izolowane. Niepokój ekspertów budzi masowe łamanie środków bezpieczeństwa w sobotę wieczorem, szczególnie w Neapolu, gdzie tłumy bawiły się do 4 nad ranem.