Katastrofa samolotu w Pakistanie. 107 osób na pokładzie. "Uderzył w wieżę i rozbił się o domy"

Jak podaje BBC News, w pobliżu lotniska w Karaczi w Pakistanie rozbił się samolot pasażerski linii Pakistan International Airlines. Maszyna, która leciała z Lahaur spadła na dzielnicę mieszkalną - nagrania pokazują, jak z budynków unosi się dym. Pakistańska telewizja Samaa informuje, że samolot uderzył w cztery domy.

Pakistan. Katastrofa samolotu. "Uderzył w wieżę, potem rozbił się o domy"

Na pokładzie Airbusa A320 miało znajdować się 107 osób (99 pasażerów i ośmiu członków załogi), co potwierdził rzecznik linii lotniczej - podaje "The Independent" i Samaa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Świadkowie opisują, że samolot jeszcze przed lądowaniem nie był wstanie otworzyć podwozia - najprawdopodobniej z powodu usterki technicznej. - Najpierw uderzył w wieżę, a potem rozbił się o domy - powiedział cytowany przez agencję Reutera świadek katastrofy, Shakeel Ahmed.

Na miejscu są siły szybkiego reagowania i oddziały ratownicze. Służby przyznają, że ofiar jest wiele, ale ich dokładna liczba nie jest na razie znana - najprawdopodobniej zginęły nie tylko osoby znajdujące się na pokładzie samolotu, ale także mieszkańcy domów, w które uderzył samolot.