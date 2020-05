Zagraniczna prasa o aferze w Trójce. "Media publiczne jako narzędzie propagandowe, tuba rządowa"

W sobotę Lista Przebój Trójki, na której pierwsze miejsce trafił Kazik Staszewski z piosenką "Twój ból jest lepszy niż mój" nawiązującą do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach 10 kwietnia, zniknęła ze strony internetowej Polskiego Radia. Dyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski stwierdził w oświadczeniu, że złamano regulamin i w głosowaniu znalazła się piosenka "spoza listy". O aferze w Polskim Radiu piszą zagraniczne media, m.in. BBC, "The New York Times", ABC News czy agencja Bloomberga.

Media publiczne przekształcane w rządową tubę

BBC podkreśla, że "polskie publiczne radio jest oskarżane o cenzurowanie antyrządowego utworu", a Prawo i Sprawiedliwość o to, że "przekształca media publiczne w rządową tubę". Portal zaznacza, że w piosence Kazika nie pada nazwisko Jarosława Kaczyńskiego, jednak wszyscy wiedzą, że chodzi o prezesa partii rządzącej. Brytyjskie medium pisze również o Jadwidze Emilewicz i Piotrze Glińskim, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec cenzurowania utworów. Zwróciło także uwagę na wypowiedź polskiego premiera.

Mateusz Morawiecki skarżył się na Facebooku, że obecnie są ważniejsze sprawy do rozmowy, takie jak koronawirus czy stulecie urodzin papieża Jana Pawła II

- czytamy w tekście poświęconym aferze w Trójce.

"Partia Kaczyńskiego wykorzystuje media publiczne jako narzędzie propagandowe"

Również "The New York Times" za agencją Associated Press podaje informacje o aferze w Trójce. "Piosenka miała na celu pokazać rzekome nadużycie władzy przez lidera polskiej partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego. Dostała się na szczyt listy publicznej stacji radiowej, a potem zniknęła" - pisze gazeta. Dalej dziennik podkreśla, że "skandal" ten był powodem odejścia z Trójki dziennikarzy i bojkotu rozgłośni wśród artystów.

Ta sprawa wywołała nowe obawy o wolność mediów w Polsce. Odkąd partia Kaczyńskiego zdobyła władzę w 2015 roku, wykorzystuje media publiczne jako narzędzie propagandowe

- czytamy w artykule. "The NY Times" podkreśla, że w ciągu ostatnich lat Polska spadła z 18. na 62. miejsce w rankingu wolności prasy. Dodaje, że o usunięcie piosenki nie jest oskarżany Kaczyński, a "nadgorliwi podwładni".

