Premier Belgii odwiedziła szpital. Lekarze odwrócili się do niej plecami w "salucie hańby"

Pracownicy medyczni szpitala uniwersyteckiego w Belgii wyszli przed placówkę, by nieoczekiwanie "przywitać" premier Sophie Wilmes. Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy szpitala, odwracali się plecami do rządowej limuzyny, gdy ta zmierzała do placówki.

3 fot. twitter.com/Dr Nisreen Alwan Otwórz galerię Na Gazeta.pl

