Koronawirus we Włoszech. Rząd zdecydował w sprawie terminu otwarcia granic. Jest dekret

Dokument, który w nocy przyjęła Rada Ministrów, daje Włochom znacznie większą swobodę poruszania się niż do tej pory. Zawiera też zapis dotyczący tego, iż w każdej chwili władze państwowe lub regionalne mogą przywrócić obowiązujące do najbliższej niedzieli ograniczenia. Może to nastąpić, jeśli liczba nowych zakażeń koronawirusem niepokojąco wzrośnie.

Koronawirus we Włoszech. 3 czerwca rząd otworzy granice

Od 3 czerwca Włosi będą już mogli swobodnie poruszać się nie tylko po całym kraju, lecz także będą mogli wyjeżdżać poza jego granice. Ewentualne ograniczenia w wyjazdach zagranicznych będą mogły wprowadzić tylko władze centralne - w przypadku niepokojącej sytuacji epidemiologicznej w danym kraju albo na podstawie ograniczeń wynikających z przepisów Unii Europejskiej i zobowiązań międzynarodowych.

Od 18 maja mieszkańcy będą mogli swobodnie przemieszczać się na terenie kraju. Otwarte zostaną też sklepy i restauracje - przy zastosowaniu restrykcji, m.in. dystansu społecznego.

Włochy swoje granice zamknęły ponad dwa miesiące temu, były pierwszym państwem Europy, który nałożył takie ograniczenia. Dotychczas z powodu koronawirusa zmarło tam ponad 31 tys. osób.