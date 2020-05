W środę Komisja Europejska przedstawiła zalecenia ws. otwierania granic wewnętrznych Unii Europejskiej. KE nie narzuca konkretnych dat czy rozwiązań, bo ochrona granic to kompetencje krajowe i ostateczna decyzja należy do państw członkowskich. Dodatkowo sytuacje epidemiczne państw UE różnią się od siebie i zalecono, by kierowały się przede wszystkim bezpieczeństwem.

Rekomendacje KE dla turystyki

Komisja przedstawiła wytyczne z myślą o sektorze turystycznym, który odnotowuje prawie 40-procentowe straty, a w wielu krajach ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Zarekomendowano krajom, by np. w razie otwarcia się na turystykę zapewniły sobie zaplecze medyczne w przypadku wystąpienia nowych ognisk choroby.

Najpierw, jak przekonuje komisja, należy umożliwić podróżowanie między regionami o podobnej sytuacji epidemicznej, zwłaszcza tam, gdzie następuje poprawa. Bruksela proponuje odchodzenie od takich ograniczeń jak 14-dniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy.

W UE mają powstawać "bańki" albo "korytarze" turystyczne

"Rzeczpospolita" wskazała na to, w jaki sposób miałoby to wchodzić w życie:

Najbardziej prawdopodobny scenariusz, który już jest realizowany, to tworzenie tzw. turystycznych baniek. Czyli porozumień między dwoma lub więcej krajami o zbliżonej sytuacji epidemiologicznej odnośnie do swobodnego przepływu osób. Na taki układ zdecydowały się Litwa, Łotwa i Estonia - będzie on obowiązywał od piątku.

Dziennik opisuje, że premier Litwy nie wykluczył, że Polska mogłaby do takiej "bańki", czy też "korytarza turystycznego" dołączyć. Analogiczne umowy są rozważane między np. Czechami i Austrią. Komisja Europejska stawia jednak sprawę jasno - czytamy w "Rz" - takie działania są "dozwolone i pożądane", ale nie mogą dyskryminować obywateli Unii Europejskiej.

Chodzi o hipotetyczną sytuację, w której Polska otwiera granicę z Niemcami. Warunek jest taki, że granica byłaby otwarta nie tylko dla obywateli Niemiec, ale dla każdego obywatela kraju UE, który z terenu Niemiec chce wjechać do Polski. Dodatkowo KE chce, by państwa UE utrzymywały zasadę, że otwierają się na te kraje, które mają podobną sytuację epidemiologiczną, bez wyjątków.

