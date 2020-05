19-latek oddał 135 tys. dolarów, które znalazł na ulicy. "Te pieniądze mogły zmienić jego życie"

19-letni Amerykanin Jose Nunez Romaniz poszedł do bankomatu, by wypłacić pieniądze. W pewnym momencie zauważył na chodniku plastikową torbę z gotówką. W rozmowie z CNN przyznał, że nie chciał ich zatrzymać, ale nie mógł także zwrócić do banku, bo ten był zamknięty. W związku tym zadzwonił na policję. Funkcjonariusze po przyjeździe policzyli, że jest w niej 135 tys. dolarów. Zostawił je jeden z dostawców, który miał je wpłacić do bankomatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Trump ostro atakuje WHO. Wyszkowski: Prezydent USA chce ukryć własne błędy

Oddał 135 tys. dolarów, został bohaterem

Policja nagrodziła 19-latka, wręczając mu pamiątkową oznakę. Zaproszono go także do pracy jako pomocnika policyjnego. - Te pieniądze mogły zmienić jego życie, ale wybrał inaczej. Wybrał uczciwość - przyznał rzecznik miejscowej policji.

Romaniz został bohaterem lokalnej społeczności. Stacja radiowa w Albuquerque obdarowała go licznymi pamiątkami. Trzy firmy z okolic przelały na konto studenta po 500 dolarów. Zachwyceni są nim także internauci. - Świat potrzebuje takich osób - napisał jeden z komentujących.

Przeczytaj też:

***

W Gazeta.pl chcemy być dla Was pierwszym źródłem sprawdzonych informacji, ale też wsparciem i inspiracją w tych trudnych czasach. *PRZECZYTAJ NASZĄ DEKLARACJĘ *i weź udział w badaniu >>