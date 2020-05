Dyrektor OSW twierdzi, że Rosjanie ujawnili przypadkiem fakt istnienia protokołów ws. Katynia

Na początku maja z gmachu budynku w Twerze, który dawniej służył jako siedziba sowieckiego NKWD, usunięto tablicę poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej. Tablice były napisane w dwóch językach. Polski napis brzmiał: "Pamięci jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, światu ku przestrodze - Rodzina Katyńska". W języku rosyjskim dodano: "Pamięci torturowanym. Tutaj w latach 30. i 50. istniała dyrekcja NKWD i jej wewnętrzne więzienie".

Dyrektor OSW: Rosjanie ujawnili fakt istnienia protokołów

Przedstawiciele NSZZ Policjantów apelowali do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o wyrażenie sprzeciwu wobec działań Rosjan. Media sugerowały, że jest to próba zatarcia śladów zbrodni katyńskiej.

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) Adam Eberhardt poinformował, że "strona rosyjska przy okazji likwidacji tablic ku pamięci zamordowanych polskich oficerów w Twerze, nieopatrznie ujawniła fakt istnienia ponad 60 tomów protokołów dot. zbrodni katyńskiej, których istnieniu przez lata kategorycznie zaprzeczała".

Eberhardt dodał, że to pierwszy dowód na istnienie protokołów, co do których Rosjanie przez lata nie chcieli się przyznać.

Liczne protokoły, akta i korespondencje

Kierownik Zespołu Rosyjskiego OSW Marek Menkiszak dodał: "W zasobach archiwum Zarządu Federalnej Służby Kontrwywiadu (teraz FSB) obwodu twerskiego znajduje się ponad 60 tomów z protokołami posiedzeń trójki, dokumentami wykonawczymi z realizacji decyzji trójki, różną korespondencją na temat wykonywania wyroków, a także aktami ich wykonania".

Menkiszak opublikował także dokument stanowiący źródło tej informacji. Był on wysłany 28 października przez prokuraturę do rektora Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Twerze, który mieści się w dawnym budynku NKWD.

Wspomniana przez Menkiszaka 'trójka" to Kolegium Specjalne NKWD, które zorganizowało zbrodnię katyńską. Należeli do niego: wiceszefowie NKWD Wsiewołod Mierkułow i Bogdan Kobułow oraz naczelnik 1. Wydziału Specjalnego NKWD Leonid Basztakow.

