Bułgaria. W jaskini Baczo Kiro odkryto najstarsze szczątki Homo sapiens w Europie

Naukowcy poinformowali o swoim znalezisku na łamach prestiżowego tygodnika naukowego „Nature”. Naukowcom przewodzi francuski paleoantropolog prof. Jean-Jacques Hublin, na co dzień pracujący w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku. Badacze w jednej z najniższych warstw jaskini Baczo Kiro odkryli nie tylko fragmenty kości czy ząb naszego przodka, ale także narzędzia wykonane z kamieni i ozdoby ze zwierzęcych zębów. Do tej pory były one przypisywane neandertalczykom.

Bułgaria. Odkryto najstarsze szczątki Homo sapiens w Europie

Odkrycie na terenie Bułgarii szczątków Homo sapiens jest przełomowe, ponieważ dowodzi, że nasi przodkowie zamieszkali na Starym Kontynencie kilka tys. lat wcześniej niż sądzono do tej pory. Z kolei znalezione w tym miejscu wisiorki z niedźwiedzich zębów potwierdza, że Homo sapiens mieli kontakt z neandertalczykami.

Badania wykazały, że szczątki pochodzą z okresu między 47 a 43 tys. lat temu.

Do tej pory uważano, że współcześni ludzie dotarli do Europy ok. 45 tys. lat temu, zaś neandertalczycy wyginęli 39 tys. lat temu. Odkrycie naukowców z Bułgarii zdaniem naukowców świadczy o tym, że Homo sapiens dotarli na Stary Kontynent wcześniej niż myślano, ok. 47 tys. lat temu, przez co żyli obok neandertalczyków i wpływali na siebie wzajemnie przez dłuższy okres niż do tej pory myślano.

- Takie chronologiczne nakładanie się dwóch gatunków w Europie wskazuje, że zastąpienie jednego gatunku innym było procesem bardziej złożonym niż większość uczonych uważała dotychczas - powiedział prof. Hublin w rozmowie z CNN.

Badania w jaskini Baczo Kiro rozpoczęto w 2015 roku. Łącznie odkryto w niej szczątki należące do pięciorga przedstawicieli gatunku Homo sapiens, a także liczne kości zwierzęce, na których było widać ślady oddziaływania ludzkiego, m.in. zabijania zwierząt w celu zdobycia pożywienia.

