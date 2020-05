"Lepiej zapytajcie o to Chiny". Trump nagle przerwał konferencję, odwrócił się i wyszedł

Zobacz wideo Donald Trump ostro atakuje WHO. Wyszkowski: Prezydent USA chce ukryć własne błędy

Konferencja prasowa Donalda Trumpa po raz kolejny przybrała nieoczekiwany obrót. Prezydent zbył niewygodne pytanie, wywołał inną dziennikarkę, zbył ją, odwrócił się i nagle zakończył konferencję.

REKLAMA

W poniedziałek przez około godzinę Trump udzielał wypowiedzi i odpowiadał na pytania dziennikarz przed Białym Domem. W pewnym momencie pytanie zadała mu Weijia Jiang, amerykańska dziennikarka chińskiego pochodzenia ze stacji CBS News.

- Mówił pan wiele razy, że USA radzi sobie o wiele lepiej od innych krajów w kwestii testów (co nie jest prawdą - red.) - powiedziała dziennikarka, a Trump przytaknął jej wpół zdania. - Dlaczego ma to takie znaczenie? Dlaczego jest to dla pana jak globalne zawody, kiedy każdego dnia kolejny Amerykanie umierają i wciąż codziennie obserwujemy więcej nowych przypadków? - zapytała.

- Cóż, ludzie umierają na całym świecie. Może to pytanie powinnaś zadać Chinom? Nie pytaj mnie, pytaj Chin. Kiedy zadasz im to pytanie, możesz dostać bardzo nietypową odpowiedź - odparł Trump. Prezydent USA od dawna obarcza Chiny winą za rozwój epidemii w USA na świecie i zarzuca ukrywanie informacji o początkowych zakażeniach koronawirusem.

Po tym Trump wskazał inną dziennikarkę do zadania pytania, jednak Weijia Jiang próbowała dopytać, dlaczego prezydent kazał konkretnie jej "zapytać Chin". Najpewniej uznała, że Trumpowi chodziło o jej chińskie pochodzenie. Trump odparł, że mówi to "każdemu, kto zadaje takie paskudne pytanie". Tymczasem gdy wskazana przez Trumpa dziennikarka podeszła do mikrofonu, ten zignorował ją, wskazał kogoś innego, powiedział "dziękuję państwu", odwrócił się i wyszedł z konferencji.

80 tys. ofiar epidemii w USA

Według informacji amerykańskich naukowców, w Stanach Zjednoczonych COVID-19 kosztował życie ponad 81 tysięcy osób, a liczba zakażeń w tym kraju także jest największa na świecie - 1 milion 385 tysięcy.

sytuacji w kraju ma dzisiaj mówić w czasie telekonferencji w Senacie główny doradca epidemiologiczny prezydenta Donalda Trumpa, Anthony Fauci.