Uzbekistan. "Księżniczce wschodu" odebrano 98 mieszkań i fabrykę Coca-Coli. To córka dyktatora

98 mieszkań, pięć restauracji, fabryka Coca-Coli i firmy deweloperskie - to część majątku, który odebrano Gulnarze Karmowej, byłej uzbeckiej polityczce i najstarszej córce dyktatora Isloma Karimowa. Kobieta jest w więzieniu, a jej dzieci apelują do władz, by wypuścić ją w związku z pandemią koronawirusa. W latach 90. była jedną z najpotężniejszych kobiet w Azji Środkowej - nazywano ją "księżniczką wschodu".

