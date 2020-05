Irańczycy w trakcie manewrów omyłkowo ostrzelali własny okręt. Nie żyje około 20 marynarzy

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę w czasie irańskich manewrów wojskowych na Zatoce Omańskiej. Rakieta uderzyła w okręt wsparcia Konarak. Na jego pokładzie było kilkadziesiąt osób. Irańska agencja prasowa IRNA podaje, że 19 marynarzy zginęło, a 15 odniosło rany. Mają oni być w "satysfakcjonującym" stanie. Wcześniej mowa była o 40 wojskowych uznanych za zaginionych, nie wiadomo zatem, czy liczba ofiar nie wzrośnie.

Jak opisuje "The Guardian", okręt wsparcia klasy Hendidżan w ramach manewrów umieszczał na wodzie cele strzelnicze dla innych jednostek. Miał on pozostać zbyt blisko takiego celu i wtedy trafiła go rakieta wystrzelona z innego okrętu.

Wg niektórych doniesień jednostka zatonęła. Jednak pojawiające się w poniedziałek zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych sugerują, że tak się nie stało, choć okręt jest wyraźnie bardzo poważnie uszkodzony.

Manewry w strategicznej cieśninie

Zbudowany w Holandii okręt służył w irańskiej marynarce od ponad 30 lat. Jednostki tej klasy pełnią głównie funkcje wsparcia, jednak niektóre - w tym Konarak - są wyposażone w uzbrojenie, w tym pociski rakietowe.

Iran regularnie przeprowadza manewry w rejonie Zatoki Omańskiej i cieśniny Ormuz, która łączy ją z Zatoką Perską. Cieśnina między wybrzeżem Iranu a Półwyspem Arabskim ma strategiczne znaczenie. Przepływa przez nią 20 proc. światowego transportu ropy naftowej. Monitoruje ją m.in. marynarka Stanów Zjednoczonych.

Izraelski "Haaretz" zwraca uwagę, że Iran i tamtejsze media rzadko przyznają się do wypadków wojskowych i przypomina, że w styczniu irańskie wojsko omyłkowo zestrzeliło pasażerski samolot ukraińskich linii lotniczych nad Teheranem. Tragiczna pomyłka w momencie eskalacji między Iranem a USA kosztowała życie 176 osób.