Maltański ambasador porównał Angelę Merkel do Hitlera. W rocznicę zakończenia II WŚ

Ambasador Malty w Finlandii podał się do dymisji po tym, jak jego wpis na Facebooku wywołał skandal dyplomatyczny. W rocznicę zakończenia II wojny światowej porównał on kanclerz Niemiec Angelę Merkel do Adolfa Hitlera. Za niezbyt dyplomatyczną wypowiedź ambasadora musiał przepraszać minister spraw zagranicznych Malty.

Fot. Michael Sohn / AP Photo

