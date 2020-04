Nie wiadomo wciąż, co ze zdrowiem Kim Dzong Una. Znalazł się za to jego specjalny pociąg

Zdjęcia pociągu "prawdopodobnie należącego" do Kim Dzong Una opublikowano na stronie projektu 38 North (nazwa nawiązuje do podziału Korei przy 38. równoleżniku). Pociąg od co najmniej 21 kwietnia stoi na Stacji Przywódców w mieście Wonsan nad Morzem Japońskim.

REKLAMA

Projekt zaznacza, że sama obecność pociągu nie jest dowodem na to, że przebywa tam Kim Dzong Un ani nie mówi nam nic o jego stanie zdrowia. "Ale dodaje to wagi doniesieniom, że Kim przebywa w przeznaczonym dla elit regonie na wschodzie kraju" - czytamy.

Zobacz zdjęcia satelitarne pociągu Kim Dzong UnaOtwórz galerię

250-metrowy pociąg stoi na stacji zarezerwowanej wyłącznie dla rodziny Kimów. Nie wiadomo dokładnie, kiedy tam przyjechał. Na zdjęciach z 15 kwietnia jeszcze go nie ma, jest już na obrazie z 21 kwietnia.

38 North opisuje, że kompleks w Wonsan składa się z dziewięciu dużych domów gościnnych i centrum rekreacji, jest tam także port, strzelnica i kryty dok. W centrum znajduje się budynek zbudowany krótko po tym, jak władzę w kraju przejął Kim Dzong Un.

Pytania o stan zdrowia Kima

Dyktator był ostatni raz widziany publicznie podczas inspekcji bazy lotniczej. Pytania o stan zdrowia Kim Dzong Una pojawiły się po tym, gdy 15 kwietnia nie pojawił się on publicznie podczas najważniejszych dorocznych państwowych uroczystości w tym kraju - urodzin Kim Ir Sena, dziadka obecnego przywódcy i założyciela Korei Północnej. Z czasem pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o tym, że Kim jest w ciężkim stanie po operacji.

Agencja Reutera podała w sobotę, że zespół ekspertów pojechał do Korei Północnej, by "doradzić ws. Kim Dzong Una". Powołała się na trzy niezależne źródła. W sobotę Kim Dzong Un nie pojawił się na kolejnym święcie państwowym.