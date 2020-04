Julian Assange w czasie siedmioletniego zamknięcia w ambasadzie dwukrotnie został ojcem

Na kanale YouTube opublikowano nagranie pokazujące narzeczoną Juliana Assange'a - Stellę Morris oraz dwójkę ich dzieci. Partnerka założyciela Wikileaks zaapelowała, by wypuścić mężczyznę z więzienia, ponieważ w takich warunkach Assange może nie przeżyć zakażenia koronawirusem.

Julian Assange dwukrotnie został ojcem podczas siedmioletniego zamknięcia w ambasadzie w Londynie

Stella Morris w nagraniu broni założyciela Wikileaks. Przekonywała o bliskiej więzi, jaka łączy ich rodzinę mimo tego, że teraz musi samotnie wychowywać dwójkę ich dzieci. Urodzona w RPA prawniczka wyjaśniła, że postanowiła opowiedzieć o ich życiu prywatnym publicznie, ponieważ "życie Assange'a jest na krawędzi".

Kobieta poznała Juliana Assange'a w 2011 roku w Wielkiej Brytanii. Rok później mężczyzna zaczął ukrywać się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, co trwało prawie siedem lat. Stella Morris należała do grupy prawników, którzy zajmowali się jego sprawami. Kobieta odwiedzała go w celach służbowych niemal codziennie.

Oficjalnie prawniczka i Julian Assange ogłosili, że są parą w 2015 roku. Dla lata później zaręczyli się, a nagranie opublikowane przez Wikileaks ujawniło, że mają dwóch synów - trzyletniego Gabriela i rocznego Maxa. Julian Assange nadal jednak odbywa karę 50 tygodni więzienia za to, że nie stawił się przed brytyjskim sądem na rozprawie w procesie ekstradycyjnym. Z tego powodu został skierowany do więzienia Belmarsh o zaostrzonym rygorze.

- W ciągu ostatnich pięciu lat odkryłam, że miłość sprawia, że okoliczności, które wydawały się nie do zniesienia, zaczynają być możliwe do pokonania. Stworzenie naszej rodziny było świadomą decyzją, która miała dać Julianowi wyobrażenie życia poza więzieniem. Kiedy widzi dzieci, od razu robi się bardziej spokojny. Teraz jednak jestem pełna obaw, że nie zobaczę go więcej żywego - powiedziała Stella Morris w nagraniu. W zeszłym miesiącu kobieta złożyła wniosek o zwolnienie Assange'a za kaucją. Został on jednak odrzucony. - Globalna pandemia sama w sobie nie stanowi podstawy do uwolnienia Assange'a - mówiła sędzia Vanessa Baraitser w sądzie w Westminster, podkreślając, że wymiar sprawiedliwości już się przekonał, jak daleko jest w stanie posunąć się Assange, by uniknąć ekstradycji.

Stella Morris zauważa, że w więzieniu Belmarsh zakażonych koronawirusem jest już 150 osób, a dodatkowo dwóch więźniów zmarło w wyniku rozwoju choroby COVID-19. Assange miał powiedzieć podczas innego widzenia, że władze zakładu karnego ukrywają rzeczywistą liczbę więźniów, którzy zmarli z tego powodu. Prawnicy założyciela Wikileaks zauważają, że zaplanowane na maj rozprawy mają być kontynuowane, mimo że Assange nie ma szans skonsultować się przed rozprawą ze swoimi obrońcami.