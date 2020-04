Estonia. Policja szukała "Komandora", lidera organizacji terrorystycznej. Zatrzymany ma 13 lat

"Komandor", bo pod takim pseudonimem działał nastolatek, odpowiadał za rekrutację nowych członków. Jak podaje "Der Spiegel" 13-latek przyjmował i oceniał nowych rekrutów. Dodatkowo udostępniał w internecie instrukcje, które szczegółowo wyjaśniały, jak skonstruować bombę.

13-latek dowodził skrajnie prawicową organizacją terrorystyczną w Estonii

Zatrzymany nastolatek informował na forum, że planuje przeprowadzić atak terrorystyczny w Londynie. Był też pomysłodawcą militarnych obozów szkoleniowych, które miały uczcić 100. rocznicę powstania NSDAP.

Policjanci byli zszokowani wiekiem osoby, która była przedstawiana jako dowódca Feuerkireg Division. Ze względu na wiek podejrzany nie mógł zostać postawiony przed sądem. Władze Estonii próbują jednak znaleźć sposób, by odizolować 13-latka od innych - zgodnie z prawem nastolatek nie może też trafić do aresztu.

Współprowadzona przez "Komandora" jednostka FDK zajmowała się rozpowszechnianiem propagandowych filmików i zdjęć na portalach społecznościowych. Członkowie organizacji postrzegają prawicowych terrorystów jako "świętych". "Nie boimy się śmierci i zabijemy każdego, kto stanie nam na drodze" - pisali członkowie organizacji w październiku.

Feuerkireg Division to skrajnie prawicowa organizacja, która zrzeszała członków z co najmniej 15 państw. Grupa prowadzona była głównie za pośrednictwem forów internetowych. Chociaż FDK formalnie nie działa od 8 lutego 2020 roku, to śledczy nadal prowadzą poszukiwania członków organizacji, którzy cały czas skrzykują się w sieci.