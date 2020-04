39 ciał w kontenerze-chłodni. Kierowca ciężarówki przyznał się do nieumyślnego zabójstwa

Przypomnijmy, że w nocy z 22 na 23 października 2019 roku na terenie parku przemysłowego w Grays w hrabstwie Essex (Wielka Brytania) odkryto kontener-chłodnię na naczepie ciężarówki, w którym znajdowały się ciała 39 osób. Służby ustaliły, że zmarli to obywatele Wietnamu. Osiem kobiet i 31 mężczyzn straciło życie z powodu niedotlenienia, przegrzania organizmu lub połączenia obu tych czynników. Najmłodszymi ofiarami tej tragedii są dwaj 15-letni chłopcy.

Wielka Brytania. Kierowca ciężarówki przyznał się do winy, choć wcześniej jej zaprzeczał

W sprawie oskarżono cztery osoby, w tym 25-letniego kierowcę ciężarówki Maurice'a Robinsona. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w spisku w celu przemytu migrantów, przyjęcia pieniędzy, o których wiedział lub podejrzewał, że pochodzą z przestępstwa oraz nieumyślne zabójstwo 39 osób. W czasie wcześniejszej rozprawy Robinson przyznał się do udziału w spisku i przyjęcia pieniędzy za przemyt ludzi, jednak zaprzeczał spowodowaniu śmierci przemycanych Wietnamczyków. W środę 8 kwietnia przyznał się jednak do wszystkich zarzucanych mu czynów - relacjonuje "The Guardian".

Oprócz Robinsona przed sądem odpowiadali mający podwójne obywatelstwo (brytyjskie i rumuńskie) 43-letni Gheorghe Nica, 27-letni Rumun Alexandru-Ovidiu Hanga oraz 23-letni Irlandczyk Christopher Kennedy. Nie przyznali się do winy. Prokuratorzy poprosili o trzy tygodnie na decyzję o dalszym procesie Maurice'a Robinsona. Pozostali oskarżeni staną przed sądem w Old Bailey, a proces potrwa do ośmiu tygodni, licząc od 5 października tego roku.

Środowa rozprawa odbyła się w niecodzienny sposób. Oskarżeni odpowiadali przed sądem przez Skype'a. W taki sam sposób rozprawie przyglądali się dziennikarze.