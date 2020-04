Australia. Były watykański skarbnik był skazany za pedofilię. Sąd Najwyższy uchylił wyrok

Decyzja Sądu Najwyższego Australii oznacza, że wcześniejsze decyzje ławy przysięgłych oraz niższego sądu apelacyjnego zostały uchylone, a 78-letni obecnie hierarcha może opuścić więzienie o zaostrzonym rygorze w Barwon pod Melbourne. Sąd Najwyższy wydał wyrok na posiedzeniu online.

REKLAMA

Zgodnie z poprzednim, skazującym wyrokiem kardynał mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia po trzech latach i ośmiu miesiącach odbycia kary. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Najwyższy Australii zgodził się rozpatrzyć odwołanie duchownego. Od samego początku hierarcha deklarował swoją niewinność.

Kardynał George Pell uniewinniony. W marcu 2019 duchownego skazano na sześć lat więzienia za molestowanie nieletnich

Do czynów, za które w marcu 2019 r. kardynał został skazany na sześć lat więzienia o zaostrzonym rygorze, miało dojść w 1996 roku. Pella oskarżono o molestowanie seksualne dwóch 13-letnich chórzystów, gdy duchowny był arcybiskupem Melbourne.

Zobacz wideo Prof. Stanisław Obirek: Kościół sam się nie oczyści

Wyrok zapadł w oparciu o zeznania jednej z domniemanych ofiar. Przeczyły nim między innymi zeznania ceremoniarza oraz oświadczenie matki drugiego z chłopców, która wycofała swoje oskarżenia. Obrońcy wskazywali również, że do wykorzystywania seksualnego nieletnich miało dojść w katedralnej zakrystii, która po niedzielnej sumie jest miejscem zwyczajowo uczęszczanym przez wiele osób, a więc kardynał nie mógł mieć dostatecznie dużo swobody, by dopuścić się przestępstwa.

Dziennikarze, którzy stanęli w obronie Pella, zauważyli również, że policja rozpoczęła operację zbierania dowodów winy hierarchy, zanim pojawiły się jakichkolwiek skargi, a podczas pierwszej rozprawy obrona obaliła zarzuty prokuratury, wykazując uchybienia w policyjnym dochodzeniu. Zawieszony wówczas został skład ławy przysięgłych, która niemal jednogłośnie opowiedziała się za uniewinnieniem duchownego.

Kardynał Pell był jedną z ważniejszych postaci w Watykanie. Od 2014 roku był prefektem Sekretariatu do spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Pod koniec lutego Watykan poinformował, że George Pell nie pełni już tej funkcji. Papież zakazał kardynałowi publicznego pełnienia posługi i kontaktów z nieletnimi. Jak podkreślono, to środki zapobiegawcze, zastosowane do rozstrzygnięcia w procesie apelacyjnym kardynała.