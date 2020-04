Naukowcy odkryli dwie kopulujące muchy uwięzione w bursztynie sprzed 40 mln lat

Najnowsze ustalenia australijskich naukowców zostały opublikowane w Nature Scientific Reports. Wynika z nich, że 40 mln lat temu na superkontynencie Gondwana (istniejący w paleozoiku i na początku mezozoiku) dwa kopulujące owady zostały uwięzione w żywicy. Ta po latach zamieniła się w bursztyn, a w 2011 roku trafili na nią paleontolodzy z Otway Basin w południowej Australii.

"Świętych Graal" naukowców

Badacz Jeffrey Stilwell z Uniwersytetu Monash nazwał znalezisko "Świętym Graalem" swojej dyscypliny. - Zachowane organizmy wyglądają tak, jakby umarły wczoraj - powiedział Stilwell. To jedno z największych odkryć paleontologicznych w ostatnich latach. Tym bardziej jest niezwykłe, że pochodzi z półkuli południowej, a do tej pory większość odkrytych organizmów w bursztynie była z półkuli północnej. To m.in. młode pająki, muszki bez skrzydeł i inne owady, które dają nam niepowtarzalną możliwość poznania prehistorycznego ekosystemu.

