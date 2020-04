Złośliwi mogą odtrąbić sukces: TVP kłamie. W programie "Szkoła z TVP" co dnia można znaleźć nową wpadkę. Raz pomylono śledzionę z trzustką, innym razem księgarnię nazwano "bookshoop", przykłady można mnożyć. Chyba najzabawniejszy to ten, w którym pomylono obwód ze średnicą na przykładzie bocianiego gniazda. Strach pomyśleć tylko, ile wydadzą w przyszłości rodzice na korepetycje, po takim "nauczaniu". Zaznaczamy - żaden z przytaczanych przykładów nie ma nic wspólnego z prima aprilis.

Ile zarabia prezes NBP?

Kiedyś byłby to news na pierwsze strony gazet, obecnie przemknął prawie niezauważony. Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane na temat zarobków w banku centralnym. Można się z nich dowiedzieć, że prezes NBP Adam Glapiński w 2019 roku zarobił 794,7 tys. zł brutto, czyli o ponad 80 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Prima aprilis sprzed lat w wydaniu BBC

W 1976 roku radio BBC w ramach żartu na prima aprilis poinformowało o mającym tego dnia wystąpić jowiszowo-plutonowym efekcie grawitacyjnym redukującym ziemskie ciążenie. W telefonach do stacji setki słuchaczy potwierdziło wystąpienie tego zjawiska.

Problematyczne prima aprilis z 1683 roku

Jak wiele osób pamięta, rok 1683 w historii Polski to rok niezwykły, bo to wtedy Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Wiedniem, poprawiając wynik starć z Turkami bitwą pod Parkanami. Zanim jednak do tego doszło, cesarz podpisał z polskim królem pewną umowę. Stało się to właśnie 1 kwietnia 1683 roku.

Wtedy cesarz rzymsko-niemiecki Leopold I Habsburg zawarł z polskim królem Janem III Sobieskim przymierze skierowane przeciwko Turcji. Tyle tylko, że by uniknąć kłopotów, umowę antydatowano - na 31 marca, by właśnie nie widniała na niej data prima aprilis.

W ogóle prima aprilis obfituje w wydarzenia, które nie mają nic wspólnego z żartami. Tego dnia w 1956 roku Maryję obwołano Królową Polski. Zrobił to Król Jan II Kazimierz Waza, gdy składał tak zwane "śluby lwowskie", obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski oraz zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa. Ponadto obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji.

1 kwietnia 1750 roku urodził się Hugo Kołłątaj, lider polskiego oświecenia, który przyłożył rękę do Konstytucji 3 Maja, z kolei w 1815 roku na świat przyszedł Otto von Bismarck, pierwszy kanclerz zjednoczonych Niemiec.