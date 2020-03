Marek Lehnert nie żyje. Wieloletni korespondent Polskiego Radia zmarł w Rzymie

O śmierci Marka Lehnerta poinformowała w mediach społecznościowych jego żona, Sylwia Wysocka, która jest dziennikarką Polskiej Agencji Prasowej.

"Dzisiaj w Rzymie zmarł nagle mój mąż Marek Lehnert. Proszę o uszanowanie prywatności i spokoju mojej rodziny" - napisała.

Marek Lehnert nie żyje. Pracował dla Polskiego Radia przez 23 lata

Marek Lehnert miał 70 lat. Był absolwentem wydziału polonistyki UW, a we Włoszech mieszkał od 1975 r. - początkowo był redaktorem polskiego wydania watykańskiego dziennika "L’Osservatore Romano", później pracował dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W Polskim Radiu pracował przez 23 lata - współpracę ze stacją zakończył w 2017 roku. "Właśnie nadałem ostatnią korespondencję do Polskiego Radia. Dziękuję słuchaczom po 23 latach. Do usłyszenia gdzieś indziej" - napisał wówczas na Twitterze. Jak dodał, stacja zaproponowała mu "powrót do Warszawy i pół etatu”. - Wolę czekać na wszystkich w Rzymie. Będę mógł mówić półgłosem. Proszę być w pogotowiu, gdybym miał się odezwać znowu. I uszy do góry! - wyjaśniał. W ubiegłym roku Lehnert wydał książkę "Korespondent. Przełomowe wydarzenia, kulisy niezwykłych spotkań, tajemnice życia w Watykanie”.