"Egészségedre" od i do braci Węgrów, PiS znowu straciło kandydata do TK [SAME niekoronaNEWSY]

Poniedziałek to okazja do przypomnienia sobie: "Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli i do szklanki". 23 marca obchodzony jest bowiem dzień przyjaźni polsko-węgierskiej. Ta przyjaźń od wielu lat ma też wymiar polityczny, bo narody miały podobne historyczne przejścia, ale teraz rządzący Węgrami od wielu lat Fidesz Viktora Orbana i rządzący Polską PiS powtarzają o wzajemnej sympatii. Szefowie partii spotykali się już kilka razy.

REKLAMA

Pozostaje tylko przypomnieć, jak należy mówić po węgiersku "na zdrowie". Ostrzegamy jednak, by nauczyć się tego dobrze, ponieważ inne wymówienie tego słowa może doprowadzić do małego towarzyskiego zamieszania, choć Węgrzy obcokrajowcom wybaczą lekkie "połamanie" tego zwrotu. A więc: "Egészségedre" (wymawiać: "Egijszijgedre").

Drugi raz. Etatowy kandydat PiS znowu wycofany

Robert Jastrzębski to już chyba etatowy kandydat PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W listopadzie miał razem z Krystyną Pawłowicz i Stanisławem Piotrowiczem wejść do TK. Oni zostali sędziami - Jastrzębski nie, bo nagle wycofano poparcie dla niego. Ostatecznie sędzią został Jakub Stelina.

Jastrzębski jako kandydat na sędziego TK wrócił 12 lutego. Nie na długo. Tym razem sam zrezygnował i PiS musi szukać nowego kandydata. Jak zapowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, w tym tygodniu zostanie "uruchomiona procedura zgłaszania kandydatur". Wybór sędziego Trybunału jest konieczny po śmierci sędziego TK Grzegorza Jędrejka. Kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przedstawia co najmniej 50 posłów lub prezydium Sejmu.

Unia pomaga Chorwacji

Ostatnio sporo krytyki spadło na Unię Europejską, jakoby niespecjalnie czuła się wspólnotą. Tymczasem unijne kraje pospieszyły z pomocą Chorwacji, którą nawiedziło w niedzielę trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3. Kataklizm spowodował zniszczenia, ale nie ma ofiar śmiertelnych. Austria, Słowenia, Węgry i Włoch to kraje, które jako pierwsze zaoferowały wsparcie i przekazały namioty, łóżka polowe, grzejniki i śpiwory.

Trzęsienie ziemi w Chorwacji Fot. Darko Bandic / AP Photo

Do Polski wróciły bociany

Z innych dobrych wieści: bociany wróciły punktualnie. Ledwo w sobotę 21 marca świętować można było pierwszy dzień wiosny, a ptaki już zaczęły powroty. Niektóre nawet przed pierwszym dniem wiosny.

Białoruś się stroszy

Rozpoczęte pod koniec stycznia sprawdzanie gotowości bojowej białoruskiej armii wchodzi w aktywną fazę. Wojska, które uczestniczą w ćwiczeniach, zajęły pozycje na poligonach i pozostają w gotowości. To odpowiedź Białorusi na manewry NATO u jej granic.

Minister obrony Białorusi generał Wiktar Chrenin powiedział, że do sprawdzania gotowości bojowej armii zostało zaangażowanych około 6 tysięcy żołnierzy oraz 200 jednostek sprzętu wojskowego.