Koronawirus. Tak wzrastała liczba zakażeń we Włoszech, Niemczech i w Polsce

Do czwartku do godz. 12 stwierdzono w Polsce łącznie 47 przypadków zakażenia wirusem. Jedna osoba - pacjentka z Poznania - zmarła. Na całym świecie liczba przypadków wynosi ok. 130 tys.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski nie wyklucza, że w ciągu kilku dni liczba zakażonych może dojść do tysiąca. Członkowie rządu w swoich szacunkach powołują się na doświadczenia z innych krajów.

Zobacz wideo Czy grozi nam zamknięcie sklepów? Dworczyk: to nieprawda

Do środy liczba przypadków koronawirusa w Polsce wyniosła 31. We Włoszech było to ponad 12 tys., a w Niemczech - ponad 1,5 tys. Na poniższych wykresach widać łączną liczbę stwierdzonych przypadków w trzech krajach.

