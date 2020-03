Pacjentka nr 31 poszła na dwa nabożeństwa. Tak eksplodowało ognisko koronawirusa w Korei

W Korei Południowej doszło do powstania jednego z największych poza Chinami ognisk koronawirusa. Do 12 marca stwierdzono blisko osiem tysięcy przypadków zakażenia, zmarło 66 osób. W ramach walki z epidemią władze stosują masowe badania i starają się dokładnie śledzić, z kim miały kontakt chorujące osoby. To pozwoliło ustalić, że tylko jedna zakażona osoba - pacjentka nr 31 - mogła doprowadzić do "eksplozji" nowych zachorowań wśród setek osób.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie i od kogo zakaziła się kobieta. 6 lutego brała udział w niegroźnym wypadku samochodowym w mieście Daegu - opisuje Reuters. Po tym zgłosiła się do tamtejszego szpitala. W czasie pobytu w szpitalu (nie była obłożnie chora) dwa razy poszła na nabożeństwo do znajdującego się w okolicy Kościoła Jezusa Shincheonji - 9 i 16 lutego. Pomiędzy tymi wizytami w świątyni lekarze zasugerowali, by poddała się badaniu na obecność koronawirusa, ponieważ miała gorączkę. Kobieta początkowo tego nie zrobiła, ponadto poszła do hotelowej kantyny na obiad ze znajomą osobą. W końcu - gdy objawy stały się poważniejsze - wykonano badanie i potwierdzono, że ma koronawirusa. W ciągu kolejnych dni potwierdzono setki przypadków zakażenia wśród osób, które były z nią w kościele. Zdecydowana większość przypadków wirusa w Korei Płd. skupia się teraz w mieście Daegu.

- Przed pacjentką nr 31 nasza strategia ograniczania wirusa działała. Ale po tym, jak niezliczone osoby zostały przez nią zakażone, epidemia stała się trudna do kontrolowania - powiedział cytowany przez Al-Dżazirę epidemiolog Hwang Seung-sik.

Skala zakażeń była w tym wypadku wyjątkowa, jednak to nie jedyna sytuacja, gdy udział osoby zakażonej w nabożeństwie okazał się zagrożeniem dla wielu osób. W Miluzie we Francji co najmniej siedem osób zakaziło się w czasie zgromadzeń w kościele ewangelickim między 17 a 24 lutego - podaje ouest-france.fr. Władze apelują, by każdy kto był w kościele i ma objawy zgłosił się na specjalny numer. Dwutygodniową kwarantannę w domach zarekomendowały władze wszystkim, którzy odwiedzili jeden z kościołów stolicy USA. Tamtejszy pastor jest - jak się okazało - zakażony koronawirusem.





Episkopat na razie nie odwołuje mszy

Po wprowadzeniu przez rząd kolejnych ograniczeń - przede wszystkim zamknięcia szkół i instytucji kultury - pojawiły się pytania o polskie kościoły. Na razie episkopat nie zamierza tego zarekomendować. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik stwierdził, że to niewyobrażalne, aby wierni nie modlili się w kościołach. Powiedział również, że przewodniczący KEP zachęca, by na mszach świętych była śpiewana suplikacja, w której padają słowa "Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie!"

Arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się do wszystkich parafii, aby zwiększyć liczbę mszy. W ten sposób liczba wiernych ma rozłożyć się na większą liczbę liturgii, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. - To czas do rozwagi dla polskich biskupów. Powinni pochylić się nad tą sytuacją. Wiem, że zalecono by mszy było więcej, co ma pomóc w rozrzedzeniu społeczeństwa. Jeżeli to nie zadziała, będziemy musieli pomyśleć nad bardziej radykalnymi środkami - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W Warszawie wstrzymano zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej. W oświadczeniu, opublikowanym na stronie Parafia Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie czytamy, że czasowo zamknięty został również punkt informacyjny. Natomiast możliwość uczestniczenia w liturgii, adoracji i modlitwie pozostaje bez zmian.

Pojawiają się także pytania o rekolekcje, które były zaplanowane na marzec. W niektórych miejscach zostały one odwołane.