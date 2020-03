Koronawirus. We Włoszech ponad 2000 nowych zakażeń. Zmarło blisko 200 osób

We Włoszech liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 827. Oznacza to, że od wczoraj zmarło tam 196 chorych. Włoskie władze informują, że potwierdzono łącznie 12462 przypadki zakażenia patogenem. Od wczoraj przybyło 2312 zdiagnozowanych infekcji koronawirusem.

Koronawirus we Włoszech. Zakażonych przybywa, liczba ofiar rośnie

Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że obecnie we Włoszech liczba chorych na koronawirusa przekroczyła 10 i pół tysiąca. Blisko sześć tysięcy osób przebywa w szpitalach, z czego ponad tysiąc na oddziałach intensywnej terapii. Łączna liczba zmarłych wynosi 827.

Chciałbym przypomnieć, że jeśli chodzi o wszystkich zakażonych zmarłych od początku epidemii, ponad 78 procent z nich cierpiało na inne ciężkie schorzenia

- powiedział Angelo Borrelli.

Za całkowicie wyleczonych uznano dziś 41 osób. Od początku epidemii stwierdzono ponad 12 i pół tysiąca zakażeń koronawirusem. Wyzdrowiało 1045 zakażonych osób. Jak się oczekuje, rząd jeszcze dziś zaostrzy środki bezpieczeństwa w Lombardii i Wenecji Euganejskiej.

Koronawirus na świecie i w Polsce - ogłoszono pandemię

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie potwierdzono 118 tysięcy przypadków zakażeń w 114 krajach. Niespełna 4,3 tysiąca osób zmarło w wyniku zainfekowania chińskim patogenem. W Polsce potwierdzono dotychczas ponad 30 przypadków zakażeń koronawirusem.

