Światowa organizacja zdrowia podczas środowej konferencji ogłosiła, że powodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2 choroba COVID-19 została uznana za pandemię. Decyzję ogłoszono po tym, jak patogen zaczął się rozprzestrzeniać poza Azję - do Europy, obu Ameryk i na Bliski Wschód.

- To nie jest tylko kryzys zdrowia publicznego. To kryzys, który dotknie każdy sektor, więc każdy sektor i każda osoba musi być zaangażowana w walkę. Od początku powiedziałem, że kraje muszą przyjąć podejście oparte na rządach i społeczeństwie, oparte na kompleksowej strategii zapobiegania infekcjom, ratowania życia i minimalizacji skutków - powiedział podczas konferencji prasowej Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO.

Obecnie potwierdzono 121 tysięcy przypadków zakażeń w 114 krajach, a niespełna 4,3 tysiąca osób zmarło. Najwięcej przypadków poza Chinami, które uznaje się za pierwsze ognisko zakażenia, odnotowano dotychczas we Włoszech, a także w Iranie, Korei, Hiszpanii, Francji, Niemczech i w USA (to kraje, w których wykryto ponad 1000 przypadków zakażeń).

Pandemia nie jest słowem używanym lekceważąco lub nieostrożnie. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnioną akceptację zakończenia walki, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci

- powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO wzywa kraje do podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenu.

Koronawirus. Dlaczego pandemię ogłoszono tak późno?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na swojej stronie definiuje pandemię jako "rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie". Jak wyjaśniał w rozmowie z CNN dr Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, nie istnieje jednak definicja tego, czym jest pandemia. Jeszcze w lutym szef WHO wyjaśniał, że nie zostały spełnione kryteria geograficzne oraz wpływ, jaki wybuch epidemii wywiera na całe społeczeństwa, by można było ogłosić pandemię.

Jak donosił serwis New Scientist, niepochopna decyzja WHO może mieć swoje korzenie w doświadczeniach z 2009 roku. Wtedy bowiem WHO dosyć szybko ogłosiła pandemię grypy H1N1, za co później została skrytykowana (więcej w tym materiale).

