Koronawirus na Cyprze Północnym. Około 30 Polaków objętych kwarantanną w jednym z hoteli

Cypr Północny (Turecka Republika Cypru Północnego) to państwo nieuznawane, które zajmuje północną część wyspy Cypr i jest zamieszkiwane przez ludność turecką. Tamtejszy minister Ali Pilli poinformował media, że w kraju rozpoznano pierwszy przypadek koronawirusa. Zakażoną osobą jest 65-letnia turystka z Niemiec, która podróżowała z grupą ok. 30 osób, i przyleciała na Cypr w ostatnią niedzielę - informuje portal deccanherald.com.

Cypr Północny. Polacy poddani kwarantannie. Ok. 30 osób nie może wychodzić z pokojów

Kobietę, która wykazywała objawy koronawirusa, przetransportowano do szpitala w stolicy Cypru, Nikozji. We wtorek rano otrzymano wyniki jej badań. Okazało się, że zakaziła się wirusem SARS-CoV-19. Osoby, które przebywały w tym samym hotelu, co niemiecka turystka, poddano kwarantannie. Portal turystyka.rp.pl podaje, że wśród nich jest ok. 30 Polaków. Przebywają w hotelu Salamis Bay Conti.

- Za wcześnie, żebyśmy mogli udzielić informacji o sytuacji w hotelu. Nie dostaliśmy nawet oficjalnego potwierdzenia o zarządzeniu kwarantanny. Pracujemy nad tym - powiedział w rozmowie z rp.pl prezes biura podróży Exim Tours Polska, Sławomir Szulc.

Z kolei klienci biura turystycznego Wakacje na Maxa poinformowali portal, że w hotelu odkażane są wszystkie miejsca wspólne, w tym restauracja i basen, a miejscowe władze poprosiły ich, aby pozostali w pokojach. Obsługa dostarcza im posiłki.

