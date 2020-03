Testy na koronawirusa w Polsce i na świecie. Gdzie przeprowadza się ich najwięcej? [DANE]

W Polsce przeprowadzono jak dotąd 43 testy pod kątem koronawirusa na milion mieszkańców, z kolei we Włoszech to 826 na milion. Najsłabiej wypadają w tym zestawieniu USA, gdzie ten współczynnik to 5 testów na milion obywateli. W Polsce liczba testów zapewne wzrośnie - GIS już planuje zmianę strategii w tym zakresie.

Claudio Furlan / AP

